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Общество

Рязанская полиция назвала правила, которые уберегут подростков в сети

Олеся Чугунова
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В региональном УМВД пояснили, что стремительный рост киберпреступности вынудил правоохранителей сделать профилактику среди детей и подростков одним из главных направлений работы. Причина уязвимости юных пользователей — их возрастные особенности: неопытность, доверчивость и стремление к новым знакомствам.

Стражи порядка уверены, что защита начинается с обучения. Чем раньше ребёнок освоит правила безопасного поведения в сети, тем ниже риск стать жертвой мошенников или манипуляторов. Подросткам советуют ставить родителей в курс дела, прежде чем заводить переписку с новыми людьми, и не питать иллюзий насчёт виртуальных приятелей. Личные встречи без сопровождения взрослых специалисты называют недопустимыми. За привлекательной аватаркой вполне может прятаться человек с преступными намерениями.

Отдельно полицейские остановились на защите персональных данных. Круг тех, кому можно доверить номер телефона, должен ограничиваться близкими и проверенными друзьями. Свои фотографии незнакомцам отправлять нельзя, как и открывать им доступ к личным альбомам. Файлы от сомнительных отправителей лучше не скачивать вовсе, вместе с ними на устройство может проникнуть вирус.

Ещё одно предостережение касается «лайков». На первый взгляд безобидная отметка под публикацией способна, по данным полиции, сыграть роль в распространении экстремистских материалов. Поэтому прежде чем реагировать на пост, стоит задуматься, что именно вы поддерживаете.

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