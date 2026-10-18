В Рыбном питбайкер на заднем колесе врезался в такси

В Рыбном произошло серьёзное дорожно-транспортное происшествие. О случившемся 17 октября сообщили очевидцы в социальных сетях.

Инцидент произошёл на перекрёстке улиц Путейской и Большой. По словам свидетелей, молодой человек передвигался на питбайке, подняв переднее колесо. При преодолении «лежачего полицейского» он не справился с управлением и столкнулся с автомобилем такси.

Сведения о состоянии здоровья водителя питбайка на данный момент отсутствуют. Официальных комментариев по факту ДТП пока не поступало.