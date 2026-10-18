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Общество

УК «Чистота» в Спасском округе оштрафовали за игнорирование жалоб жителей

Олеся Чугунова
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Госжилинспекция Рязанской области выявила нарушения в работе управляющей компании ООО «Чистота», обслуживающей дома в Спасске-Рязанском и Спасском районе. В ходе проверки выяснилось, что организация несвоевременно реагировала на обращения граждан.

Претензии надзорного органа коснулись домов № 20а по улице Урицкого и № 107 по улице Советской в городе Спасске-Рязанском, а также дома № 6 по улице Кузнецова в поселке Павловка. В отношении УК было возбуждено административное дело по ч. 1 ст. 7.23.3 КоАП РФ.

По итогам рассмотрения материалов ООО «Чистота» признано виновным. Теперь организации грозит штраф: санкция статьи для юридических лиц предусматривает взыскание в размере от 50 до 100 тысяч рублей.

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