УК «Чистота» в Спасском округе оштрафовали за игнорирование жалоб жителей

Госжилинспекция Рязанской области выявила нарушения в работе управляющей компании ООО «Чистота», обслуживающей дома в Спасске-Рязанском и Спасском районе. В ходе проверки выяснилось, что организация несвоевременно реагировала на обращения граждан.

Претензии надзорного органа коснулись домов № 20а по улице Урицкого и № 107 по улице Советской в городе Спасске-Рязанском, а также дома № 6 по улице Кузнецова в поселке Павловка. В отношении УК было возбуждено административное дело по ч. 1 ст. 7.23.3 КоАП РФ.

По итогам рассмотрения материалов ООО «Чистота» признано виновным. Теперь организации грозит штраф: санкция статьи для юридических лиц предусматривает взыскание в размере от 50 до 100 тысяч рублей.