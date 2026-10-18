Рязанские баскетболисты вырвали победу у брянской «Десны»-2

Победу БК «Рязань» в домашнем матче чемпионата ЦФО по баскетболу среди мужских команд сезона 2026–2027 с БК «Десна»-2 (Брянск) принёс точный дальний бросок Дмитрия Князева за три секунды до финальной сирены. «Зубры» выиграли встречу со счётом 72:69 (20:21, 20:10, 22:13, 10:25).

Игра прошла в спортивном зале Дворца Первых 17 октября.

Гости активно начали встречу — цепкая защита, быстрые атаки — и повели в счёте. По ходу игры разрыв достигал 11 очков. Хозяева постепенно наладили игру и в середине второй десятиминутки догнали соперников, а к большому перерыву уже были впереди на девять очков. После перерыва «зубры» убежали вперёд ещё больше — на 22 балла. Казалось, довести матч до победы для опытного коллектива не составит труда, но на деле вышло иначе. «Десна»-2 прессингом сковала действия «зубров», и солидное преимущество хозяев стало таять на глазах, а за 15 секунд до сирены сошло на нет — 69:69. Победную точку в матче поставила вторая точная «трёшка» Князева в этой игре из девяти попыток.

БК «Рязань» провёл встречу в таком составе: Гущин (18 очков), Князев (12), Сидоров (1), Анохин (2), Савин (10) — старт, Буданов (13), Хамитов (4), Николаев (5), Ушков (7).