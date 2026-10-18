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Новости России

Продюсер рассказал об артистах, выступающих в нетрезвом виде

Никита Рязанцев
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Многие артисты перед выступлением на сцене или записью в студии нередко упротребляют горячительные напитки, заявил в беседе с «АиФ» продюсер Сергей Дворцов.

«Раскрою тайну, может быть, это и не тайна. Многие хиты, песни, альбомы написаны под алкоголем», — рассказал собеседник издания.

По его словам, некоторые музыканты перед концертом или сессией в студии выпивают 50 граммов коньяка, чтобы помогать связкам.

Дворцов добавил, что исполнителям для того, чтобы написать хит, требуется много времени без сна буквально днем и ночью.

«Гастрольный график расписан, перелеты, переезды, а еще во время этого ты посещаешь студию звукозаписи, тебе нужно быть в ритме, в темпе, передать зрителю определенную атмосферу композиции», — подчеркнул продюсер.

При этом он отметил, что для зависимых людей употребление алкоголя может стать существенной проблемой.

Злоупотребление алкоголем вредит здоровью.

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