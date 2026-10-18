Продюсер рассказал об артистах, выступающих в нетрезвом виде

Многие артисты перед выступлением на сцене или записью в студии нередко упротребляют горячительные напитки, заявил в беседе с «АиФ» продюсер Сергей Дворцов.
«Раскрою тайну, может быть, это и не тайна. Многие хиты, песни, альбомы написаны под алкоголем», — рассказал собеседник издания.
По его словам, некоторые музыканты перед концертом или сессией в студии выпивают 50 граммов коньяка, чтобы помогать связкам.
Дворцов добавил, что исполнителям для того, чтобы написать хит, требуется много времени без сна буквально днем и ночью.
«Гастрольный график расписан, перелеты, переезды, а еще во время этого ты посещаешь студию звукозаписи, тебе нужно быть в ритме, в темпе, передать зрителю определенную атмосферу композиции», — подчеркнул продюсер.
При этом он отметил, что для зависимых людей употребление алкоголя может стать существенной проблемой.
Злоупотребление алкоголем вредит здоровью.