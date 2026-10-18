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Новости России

Эксперт назвал атаку на Петербург репетицией перед ударом по другому региону

Никита Рязанцев
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Массированная атака украинских беспилотников на Петербург может быть репетицией перед ударом ВСУ по Калининградской области, допустил в беседе с «МК» Василий Дандыкин.

По его мнению, противник для подготовки сегодняшнего налета БПЛА с высокой долей вероятности использовал в том числе воздушное пространство стран Балтии.

«Прибалтика давно превращена в плацдарм, и НАТО рассматривает этот регион как будущую линию боевого соприкосновения. Поэтому рассматривать нынешний налет как пролог к ударам по Калининграду — абсолютно оправданно», — отметил Дандыкин.

Эксперт считает, что Россия после возможной провокации западных стран в этом регионе могла бы, например, полностью прекратить воздушное сообщение в Эстонии — и гражданское, и военное. А удары по военным объектам в Киеве — стали бы главным ответом.

Петербург и Ленобласть минувшей ночью подверглись массированной атаке беспилотников. Удары пришлись по промышленным объектам и инфраструктуре, в нескольких районах возникли пожары. По последним данным, один человек погиб, пятеро пострадали и находятся в больницах.

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