Раненый боец три недели полз на сломанных ногах, чтобы обнять дочерей

Участник СВО из Челябинской области Евгений Гольцев три недели полз на сломанных ногах, чтобы выполнить обещание вернуться домой и обнять дочерей, пишет SHOT.

В 2025 году мужчина подписал контракт с Минобороны и отправился на СВО. Жена с пониманием отнеслась к его решению и поддержала супруга. На передовой он получил позывной Мощный благодаря силе и несгибаемому духу.

Военный служил в 7-й гвардейской отдельной мотострелковой Чистяковской бригаде. Во время первого же боя подразделение подверглось атаке дронов-камикадзе и минометов, а в ходе одного из штурмов Евгений получил серьезное ранение.

«С кровотечением он полз по лесу, три недели считался без вести пропавшим, но в итоге выжил — потому что обещал жене и дочерям вернуться домой», — говорится в посте.

При этом хирург отметил, что раны, полученные бойцом, были несовместимы с жизнью. Тем не менее он пережил долгую госпитализацию и несколько операций. Гольцев был удостоен медаль «За отвагу», но главной наградой стали объятия детей.

Сейчас боец проходит реабилитацию и планирует затем вернуться на службу.