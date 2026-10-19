Рязанцев предупредили о резком снижении среднесуточной температуры

В Рязанской области 19 октября ожидается понижение среднесуточной температуры воздуха на 5–6 градусов, соответствующее метеопредупреждение опубликовало региональное управление МЧС России.

Ведомство напомнило жителям, по каким телефонам можно вызвать пожарных и спасателей в экстренной ситуации. С мобильного телефона следует звонить по номеру 101, со стационарного — 01. Также работает единый номер экстренных служб 112.

Для связи с Главным управлением МЧС России по Рязанской области можно воспользоваться телефоном доверия: 8 (4912) 20-24-90.