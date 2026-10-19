Дмитрий Песков, кадр из видео: kremlin.ru
Политика

Песков рассказал о действиях США по урегулированию на Украине

Алексей Самохин
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Россия высоко оценивает посреднические усилия Соединённых Штатов по урегулированию конфликта на Украине. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Что касается урегулирования, то вы знаете, что американская сторона продолжает свои усилия посреднические миротворческие, мы высоко их ценим», — подчеркнул представитель Кремля.

При этом конкретных договорённостей о возможной трёхсторонней встрече президента России Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа пока нет.

По словам Пескова, стороны не обсуждали предметные предложения ни по организации встречи, ни по её возможной повестке. Конкретных договорённостей о содержании переговоров также не достигнуто.

«Предметных каких-либо предложений или договорённостей ни по самой встрече [Путина, Си Цзиньпина и Трампа], ни по возможной повестке дня и содержанию этой встречи не обсуждалось и никем не высказывалось», — пояснил пресс-секретарь президента РФ.

Подпишитесь на наш канал в Дзен: https://dzen.ru/7info.ru — чтобы не остаться без информации при отключении интернета. Он доступен в белых списках!

У нас есть новостной канал в MAX. Рассказываем о главных событиях этого дня. Подписывайтесь: https://max.ru/ryazan7info

Предыдущая статья
Рязанцев предупредили о резком снижении среднесуточной температуры
Следующая статья
Павел Малков рассказал о лидерстве Рязанской области по поддержке участников СВО
Реклама: АНО НЦ «Россия», ИНН: 6200020950, erid: 2VtzqvTVSdTspot_img

Популярные материалы

Политика

Песков высказался об ответе России на удары по Санкт-Петербургу

Дмитрий Песков заявил, что Москва уже отвечает на действия Киева, а отдельного симметричного ответа ждать не нужно. Пресс-секретарь президента объяснил, каких результатов российская сторона добивается этими ударами.
Политика

Вассерман объяснил, почему Россия сдерживается и не бьёт во всю силу в ответ на атаки БПЛА

Атаки беспилотников ставят перед Россией непростой вопрос об ответных действиях. Анатолий Вассерман считает, что демонстративная сдержанность связана не только с военной обстановкой, но и с отношением других государств.
Новости России

Атака БПЛА на Петербург и Ленобласть: что известно

Над Ленинградской областью сбили 126 беспилотников, а в Санкт-Петербурге и нескольких районах региона зафиксировали последствия атаки. Загорелся Петербургский нефтяной терминал, обломки повредили жилые дома и автомобили. Аэропорт Пулково временно ограничил полеты, жертв нет.
Новости России

Коц рассказал, как БПЛА ВСУ долетели до Петербурга

По мнению военкора, для пролёта беспилотников через территорию соседних государств не обязательно официально открывать им небо. Достаточно не предпринимать мер, которые могли бы помешать их движению.
Политика

Ухмылка Зеленского в ответ на вопрос о Трампе: политолог объяснил, зачем Киеву публичные конфликты

Владимир Зеленский ухмыльнулся, отвечая на вопрос о том, считает ли Дональд Трамп его «козлом отпущения» перед выборами в Конгресс США. Политолог Александр Перенджиев предположил, что публичные выпады помогают украинскому лидеру удерживать внимание СМИ и добиваться дальнейшей поддержки Запада.
Темы
Политика

Макаревич* опоздал на концерт из-за БПЛА и пел в полупустом зале

Полупустые трибуны и ожидание длиной больше полутора часов — таким запомнился концерт «Машины времени» в Риге зрителям. По данным SHOT, выступление Андрея Макаревича* задержалось на фоне сообщений о беспилотной опасности.
Погода

Рязанцев предупредили о резком снижении среднесуточной температуры

Рассказываем, какое предупреждение опубликовало региональное управление МЧС и куда звонить в экстренной ситуации.
Политика

Назван главный виновник уничтожения 2000 бойцов ВСУ в котле у Харькова

Ян Гагин рассказал, что иностранные наёмники отказались выполнять задачу, а часть из них дезертировала. Рассказываем, что эксперт сообщил о ситуации на харьковском направлении и роли Михаила Драпатого.
Политика

Нарколог прокомментировал скандальное интервью Зеленского

Может ли необычная реакция человека говорить о зависимости? Нарколог Василий Шуров прокомментировал поведение Владимира Зеленского во время интервью NBC.
Новости кино и ТВ

Умер журналист и телеведущий Михаил Пономарев

О его смерти сообщила Национальная ассоциация телерадиовещателей, не уточнив обстоятельств.
Происшествия

Пьяные школьники угнали машину в Ряжске, а их знакомые — обокрали

Оставленный открытым автомобиль может привлечь внимание посторонних. В Ряжске владелица ВАЗ-2105 забыла запереть салон, после чего машину угнали, а затем обокрали.
Новости кино и ТВ

Группа «Рок-острова» покинула шоу «ВИА Суперстар!» 

Тема четвёртого конкурсного дня получила название «Старые песни о главном»: участники вышли на сцену с композициями, которые известны каждому, и исполнили их на свой лад.
Новости кино и ТВ

Завершились съемки фильма «Крокодил Петрович»

«Крокодил Петрович» — большая семейная история о невероятной дружбе, смелости и о том, что настоящая семья — это не только те, с кем ты связан кровными узами, но и те, кого выбираешь сердцем.
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье