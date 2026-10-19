Песков рассказал о действиях США по урегулированию на Украине

Россия высоко оценивает посреднические усилия Соединённых Штатов по урегулированию конфликта на Украине. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Что касается урегулирования, то вы знаете, что американская сторона продолжает свои усилия посреднические миротворческие, мы высоко их ценим», — подчеркнул представитель Кремля.

При этом конкретных договорённостей о возможной трёхсторонней встрече президента России Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа пока нет.

По словам Пескова, стороны не обсуждали предметные предложения ни по организации встречи, ни по её возможной повестке. Конкретных договорённостей о содержании переговоров также не достигнуто.

«Предметных каких-либо предложений или договорённостей ни по самой встрече [Путина, Си Цзиньпина и Трампа], ни по возможной повестке дня и содержанию этой встречи не обсуждалось и никем не высказывалось», — пояснил пресс-секретарь президента РФ.