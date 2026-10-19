Павел Малков рассказал о лидерстве Рязанской области по поддержке участников СВО

По итогам сентября Рязанская область вошла в число двух регионов России, разделивших первое место в рейтинге Военно-социального центра Министерства обороны РФ. Об этом сообщил губернатор Павел Малков.

«Рязанская область – среди лидеров России по поддержке участников СВО и их семей. Важно, чтобы ни один боец и ни одна семья не оставались со своими трудностями один на один. И чтобы помощь приходила вовремя – именно та, которая нужна», – подчеркнул Павел Малков.

Как отметил глава региона, бойцам и их близким в Рязанской области доступны 110 мер поддержки и сервисов. От медицинской помощи и реабилитации до обучения, трудоустройства и помощи семьям с детьми. Порядка двух тысяч участников СВО и членов их семей прошли в прошлом году реабилитацию в центре «Сосновый бор».

Павел Малков обратил внимание, что запросы у людей разные: кому-то необходимо освоить профессию и найти работу, кому-то требуется помощь в повседневных делах. В качестве примера губернатор привел участника СВО Евгения, который по нацпроекту «Кадры» бесплатно выучился на сварщика и трудоустроился, а также семью Дмитрия, взявшую в «Добротеке» напрокат манеж и автолюльку – без оплаты и лишних справок.