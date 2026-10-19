Макаревич* опоздал на концерт из-за БПЛА и пел в полупустом зале

Концерт группы «Машина времени» в Риге, запланированный на воскресенье, 18 октября, на 18:00, задержался более чем на полтора часа. По данным SHOT, зрителям пришлось ждать выхода Андрея Макаревича* на сцену на фоне сообщений об угрозе беспилотников в Латвии.

Утром латвийские власти объявили о беспилотной опасности. В воздух подняли истребители НАТО, однако обнаружить дрон так и не удалось. При этом некоторые зоны воздушного пространства страны оставались закрытыми до вечера. Дополнительные сложности возникли в аэропорту Риги, где фиксировали технические сбои.

По рассказам зрителей, которыми располагает SHOT, задержка превысила полтора часа. При этом «Машине времени» не удалось заполнить даже половину арены, рассчитанной на 13,5 тысяч человек.

Некоторые посетители охарактеризовали атмосферу концерта как «тухленькую». По их словам, Макаревич* обращался со сцены к полупустым трибунам и пытался взбодрить собравшихся.

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.