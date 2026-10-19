Пьяные школьники угнали машину в Ряжске, а их знакомые — обокрали

В Ряжске полицейские раскрыли угон автомобиля ВАЗ-2105 и кражу вещей из салона и багажника. По данным УМВД России по Рязанской области, к произошедшему причастны четверо местных подростков в возрасте от 14 до 17 лет. Двое угнали машину, а ещё двое позднее забрали из неё аккумулятор, магнитолу и электроинструмент.

В межмуниципальный отдел МВД России «Ряжский» обратилась 42-летняя местная жительница. Женщина сообщила, что с места парковки возле дома исчез её ВАЗ-2105, который она оставила там накануне.

Оперативники уголовного розыска выяснили, что владелица забыла запереть автомобиль. Когда она собиралась уходить, её отвлёк неожиданный звонок на мобильный телефон.

Полицейские проверили улицы города и обнаружили машину на окраине Ряжска. Однако салон оказался пуст: из-под капота исчез аккумулятор, из приборной панели вытащили магнитолу, а из багажника пропал электроинструмент.

Во время опроса местных жителей оперативники узнали, что двое приятелей недавно рассказывали знакомым о короткой поездке на чужой машине. Проверка этой информации помогла установить предполагаемых угонщиков.

Ими оказались 14-летний и 15-летний школьники. Полицейские разыскали подростков и доставили их в отдел.

По предварительным данным, поздно вечером приятели возвращались домой после прогулки. Они употребляли спиртное и, заметив припаркованные «Жигули», решили проверить, заперты ли двери. Обнаружив открытый салон, один из подростков завёл двигатель, после чего ребята отправились кататься по улицам.

Вскоре автомобиль заглох. Подростки оставили его на обочине и ушли. На следующее утро они рассказали знакомым о ночном приключении.

Так полицейские выяснили, как ВАЗ-2105 оказался на окраине города. Но оставался другой вопрос: кто забрал аккумулятор, магнитолу и инструмент?

Продолжая проверку, оперативники опросили местных жителей и проверили сведения о том, кому подростки рассказывали о поездке. В итоге они вышли на двух других ряжцев — 15-летнего и 17-летнего.

По предварительной информации, каждый из них действовал самостоятельно. Услышав о брошенной машине с незапертым салоном, младший подросток отправился к автомобилю и забрал электроинструмент из багажника. Он не стал снимать детали машины. Позже к «Жигулям» пришёл 17-летний юноша. Он похитил аккумулятор и магнитолу. Украденные вещи оба подростка отнесли домой, рассчитывая впоследствии продать их.

Полицейские установили местонахождение подозреваемых и задержали их. Во время проверки по месту жительства оперативники обнаружили и изъяли похищенное имущество.

Сейчас эксперты-криминалисты оценивают стоимость похищенных вещей. Размер ущерба повлияет на квалификацию противоправных действий и возможную меру наказания.

По факту угона автомобиля возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ. Эта статья предусматривает наказание вплоть до пяти лет лишения свободы.

В УМВД уточнили, что подозреваемые достигли возраста, с которого наступает уголовная ответственность за подобное преступление. Расследование продолжается.