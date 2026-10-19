Военно-политический эксперт, участник СВО Ян Гагин рассказал aif.ru, что российские войска уничтожили группировку численностью около 2000 военнослужащих ВСУ, оказавшуюся в окружении на харьковском направлении. По его словам, украинское командование пыталось деблокировать окружённых силами иностранных наёмников, однако часть из них отказалась выполнять задачу и дезертировала.

Гагин назвал потери противника значительными для этого участка фронта. По его оценке, уничтожение окружённой группировки позволит российским войскам быстрее продвигаться дальше.

«Практически одновременно с освобождением Доброполья наши войска уничтожили группировку из 2000 единиц личного состава противника в котле на харьковском направлении. Это очень весомая цифра для этого участка передовой. Уничтожение боевиков в котле на этом участке позволит нам быстрее двигаться дальше», — отметил эксперт.

По словам Гагина, главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый рассчитывал деблокировать окружённых военных, направив на этот участок иностранных наёмников из Южной Америки. Их активно перебрасывали в Харьков для выполнения этой задачи.

Однако попытка не принесла результата. Драпатый явно просчитался. Часть наёмников отказалась участвовать в операции, посчитав её чрезмерно опасной, и дезертировала. Оставшиеся бойцы были ликвидированы.

Эксперт отметил, что массовый отказ иностранных наёмников выполнять боевую задачу встречается нечасто. Он предположил, что некоторые из них обладали серьёзным боевым опытом и понимали, насколько маловероятен успех операции.

«Видимо, среди боевиков оказались серьёзные ветераны, которые понимали, о чём речь, — безумие этой задачи, её невыполнимость — и отказались умирать», — сказал Гагин.

Отдельно Гагин обратил внимание на статус иностранных бойцов. По его словам, наёмники официально не числятся в составе ВСУ, поэтому их потери могут не отражаться в украинской военной статистике.

Эксперт отмечает, что отсутствие официального статуса также влияет на положение семей погибших. Родственники иностранных наёмников не получат компенсации, предусмотренные для военнослужащих ВСУ.