Жителям Центральной России будет тяжело дышать по ночам из-за радиационного охлаждения

Жителям Центральной России готовиться к дискомфорту. Сухость в горле, кашель и раздражение в носу — так организм отреагирует на погодные качели на предстоящей неделе. Об этом предупредил в своём блоге метеоролог Евгений Тишковец.

Что будет с погодой

Причиной погодных изменений, по словам Тишковца, станет блокирующий антициклон скандинавского происхождения. Он характерен для октября. За эту неделю он преодолеет почти 3000 км — от норвежских фьордов до северо-казахстанских степей.В столичном регионе, как и на большей части Русской равнины, установится малооблачная погода. Атмосферное давление будет аномально высоким. Его пик придётся на вторник. Тогда в Москве барометры покажут 768 мм рт. ст.

До рекорда 1987 года не хватит полутора единиц. Гипертоникам стоит быть особенно внимательными. У них может наблюдаться дальнейшее повышение артериального давления, обратил внимание метеоролог.

В ночь на понедельник и под утро из-за повышенной облачности на термометрах будет не ниже +5…+8. Днём, на фоне усиления скандинавского максимума, распогодится. Ожидается до +8…+11

Со вторника начнётся «коммунальная» осень. Отопление жилых помещений станет уместным, но в условиях ясного неба температурная амплитуда существенно возрастёт. В сумерках воздух остынет до околонулевых значений, предупреждает эксперт. Вероятны слабые заморозки. А днём столбики термометров снова попытаются штурмовать 10-градусную высоту.

Почему по ночам будет тяжело дышать

До конца недели сохранится сухая погода. Количество солнечных часов за семидневку будет сопоставимо с месячным нормативом в 78 часов.

По ночам, в условиях радиационного охлаждения и слабого восточного ветра, будет довольно свежо. От 0 до +5. Это может вызвать раздражение слизистой оболочки дыхательных путей. Появятся сухость в горле, кашель и дискомфорт в носу.

В дневные часы воздух сумеет прогреваться от +8 до +13. Это на несколько градусов выше многолетней нормы. По сравнению с осенней хандрой такая погода будет благоприятно влиять на настроение и жизненный тонус. Но одеваться Евгений Тишковец советует в этот период многослойно.

Когда закончится «золотая» осень

Фактическая погода отстаёт от климатического календаря примерно на две недели. А значит, «золотая» осень, несмотря на минувший Покров, продолжится до конца октября. Эстафету осени «глубокой» она передаст только в начале ноября. Хотя по климату там должно стартовать уже предзимье.

Так что позднее бабье лето, конечно, растеряет свой «темперамент». Но ещё побалует жителей Центральной России погодой «миллион на миллион».