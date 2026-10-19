Названа причина смерти журналиста и телеведущего Михаила Пономарева

Российский журналист и телеведущий Михаил Пономарев ушел из жизни в возрасте 57 лет. О причине смерти сообщила его дочь в беседе с ТАСС, подтвердив, что причиной кончины отца стал инфаркт.

Михаил Пономарев родился 18 июля 1969 года в Москве. Свою карьеру в средствах массовой информации он начал еще в структуре Гостелерадио СССР. Профессиональное образование будущий телеведущий получил в 1990 году, окончив факультет журналистики Московского экстерного гуманитарного университета.

С 1991 по 1999 год он работал на телеканале РТР, войдя в историю как один из самых первых ведущих информационной программы «Вести». Именно Михаил Пономарев подготовил первый репортаж для дебютного выпуска этой новостной программы.

Телеведущий освещал события конституционного кризиса 1993 года в Москве, включая работу в прямом эфире во время острого противостояния у здания Белого дома, когда он вел экстренные выпуски новостей.

После ухода с РТР журналист продолжил свою карьеру на телеканале ТВ-6, где вплоть до 2001 года был ведущим программы «Новости». В дальнейшем он перешел на управленческую работу, заняв руководящую должность в службе новостей телеканала «ТВ Центр».