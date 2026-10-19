Рязанцам объяснили, кто имеет право на субсидию на оплату ЖКХ

Министерство труда и социальной защиты Рязанской области информирует граждан о возможности получения адресной помощи для компенсации расходов на ЖКХ. С начала года этой поддержкой уже воспользовались около 16,5 тысяч человек.

Основанием для предоставления выплаты является доля расходов на коммунальные услуги в общем доходе семьи или одиноко проживающего. Если эти расходы превышают 18% от общего дохода, человек может рассчитывать на субсидию.

Право на получение помощи имеют владельцы жилья, арендаторы по договору социального найма и члены жилищных кооперативов. Для оформления выплаты необходимо выполнить три условия: иметь гражданство РФ, быть постоянно зарегистрированным по месту жительства и не иметь задолженности по коммунальным платежам.

Размер субсидии определяется ежемесячно и зависит от фактических затрат на жилье и коммунальные услуги, которые рассчитываются в соответствии с региональными стандартами.

Подать заявление и необходимые документы можно тремя способами: в отделе социальной защиты населения, МФЦ или на портале «Госуслуги». Продление периода выплаты происходит автоматически.

Для получения подробной информации и предварительного расчета суммы жители могут обратиться в единый контакт-центр по телефону 8-800-100-00-01.