Фото: https://vk.ru/serviszags
Общество

В Рязани мужчина сделал предложение девушке на большом экране в кинотеатре

Анастасия Мериакри
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В Рязани развернулась удивительная история любви. Александр, местный житель, решил сделать предложение своей возлюбленной Полине в необычном месте — в кинозале во время сеанса. Теперь молодые люди официально стали женихом и невестой.

Для организации этого романтичного момента Александр обратился в «Сервис-ЗАГС». Сотрудники торгового центра «Марко Молл» и кинотеатра «Пять звёзд» оперативно откликнулись на его просьбу и взяли на себя все организационные моменты.

Молодые выбрали легкую и позитивную киноленту о любви. Александр подготовил букет цветов, который доставили в зал к нужному моменту, чтобы Полина не узнала о сюрпризе заранее. Девушка пришла в кинотеатр, не подозревая о том, что её ждет. Александр заметно волновался.

Кульминацией фильма стал трогательный момент, когда на экране вместо обычных титров появилось обращение Александра к Полине. Он произнес заветные слова, на которые девушка без колебаний ответила «Да!».

Полина поделилась, что всегда мечтала о романтичном предложении, но не ожидала, что оно будет настолько продуманным и масштабным.

После завершения фильма молодые люди вышли из зала уже как жених и невеста.

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