Температура воздуха в Рязанской области опустится до 2°С в ночь на 20 октября

Жителей Рязанской области во вторник, 20 октября, по прогнозам синоптиков регионального ЦГМС, ожидает небольшая облачность. Осадки не прогнозируются.

Ночью температура опустится до -2°С…+3°С, что может привести к первым заморозкам на почве в некоторых районах области. Днём воздух прогреется до +8°С…+13°С, что создаст комфортные условия.

Ветер будет дуть с востока со скоростью 4–9 метров в секунду. Этот умеренный ветер не доставит неудобств пешеходам и водителям.

Метеорологи рекомендуют жителям региона учитывать значительную разницу между ночной и дневной температурой. Утром и вечером рекомендуется надевать тёплую верхнюю одежду, а днём можно ограничиться демисезонным пальто или курткой.