В Рязани открылась новая ярмарочная площадка

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области подвело итоги масштабных ярмарочных мероприятий, которые прошли в минувшую субботу, 17 октября. Центральное событие дня — открытие новой торговой точки у торгово-выставочного центра «Ока», ставшей местом притяжения для покупателей и производителей. Эта инициатива была реализована по поручению губернатора Павла Малкова.

Еженедельные ярмарки организуются министерством сельского хозяйства совместно с министерством экономического развития региона. Они проводятся в рамках федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство» и национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

В субботу торговля велась на шести площадках, где свои товары представили 150 производителей из Рязанской области, включая фермеров и владельцев личных хозяйств. Спрос на местную продукцию остается стабильно высоким. За день было реализовано: 6 т мяса, полуфабрикатов и колбасных изделий, 3 т молока и молочной продукции, 3,4 т хлеба и хлебобулочных изделий, 0,4 т меда и продуктов пчеловодства, 1,3 т рыбы, 2,5 т картофеля, 3 т овощей, 2 т яблок и груш, 0,2 т малины.

Параллельно с продовольственными торговыми точками в областном центре прошла девятая ярмарка в рамках федерального проекта Минпромторга России «Всероссийская ярмарка». В ней приняли участие свыше 100 местных производителей и ремесленников.

Площадки у ЦНТИ и ТЦ «КИТ» предлагали не только сезонные овощи и фрукты, но и уникальные изделия ручной работы. Это были украшения из натуральных камней, авторские игрушки и куклы, плетеные изделия и деревянные корзины. Для посетителей ярмарки выступали рязанские творческие коллективы, создавая праздничную атмосферу.

Министерство сельского хозяйства и продовольствия приглашает жителей и гостей региона на следующие ярмарки выходного дня, запланированные на субботу, 24 октября. Торговые площадки будут организованы на шести локациях: территория УРТ на ул. Дзержинского, перед ЦНТИ на ул. Крупской, у КДЦ «Октябрь» на ул. Новоселов, возле ТЦ «КИТ» на ул. Станкозаводской, на ул. Новоселов рядом с ТЦ «Европа» и у торгово-выставочного центра «Ока» на ул. Есенина.