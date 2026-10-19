Почти 6000 человек заболели ОРВИ в Рязанской области за неделю

Управление Роспотребнадзора по Рязанской области сообщило о результатах мониторинга заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) за неделю с 12 по 18 октября.
За этот период в регионе было выявлено 5797 случаев ОРВИ. Большинство заболевших, а именно 77,3%, проживали в областном центре. Лабораторные исследования показали, что в структуре циркулирующих вирусов доминируют негриппозные штаммы.
Также за неделю в области было зарегистрировано 3 случая заражения новой коронавирусной инфекцией (COVID-19).
Роспотребнадзор напоминает, что вакцинация остается самым эффективным способом защиты от сезонного гриппа.
Для профилактики острых респираторных инфекций Роспотребнадзор советует соблюдать следующие меры:
- Избегать близкого контакта с людьми, у которых есть симптомы простуды.
- Постараться сократить время пребывания в местах скопления людей и общественном транспорте.
- Тщательно и регулярно мыть руки с мылом или использовать антисептики.
- Чаще проветривать помещения и проводить влажную уборку.
- Следить за своим здоровьем: спать достаточно, правильно питаться, заниматься физической активностью и чаще бывать на свежем воздухе.
При первых признаках ОРВИ специалисты рекомендуют оставаться дома. Это не только поможет предотвратить распространение инфекции, но и позволит вовремя начать лечение, назначенное врачом.