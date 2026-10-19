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Общество

В цирке в ТЦ «Барс» в Рязани выявили многочисленные нарушения

Анастасия Мериакри
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Управление Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям провело проверку цирка-шапито «Феникс». Основанием для инспекции послужила информация в интернете о выступлениях с животными в торговом центре «Барс», расположенном по адресу: г. Рязань, Московское шоссе, д. 5А.

В период с 5 по 27 сентября 2026 года на этой площадке регулярно проводились цирковые шоу с участием 10 голубей, 2 верблюдов, 4 кроликов, 2 хорьков, 1 дикобраза и 3 собак.

Специалисты зафиксировали многочисленные нарушения требований к содержанию и использованию животных в культурно-зрелищных целях, установленных постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2019 года № 1937.

Среди выявленных нарушений: клетки для пушных зверей не соответствуют установленным стандартам, в местах содержания птиц отсутствуют необходимые измерительные приборы, обнаружены нарушения правил транспортировки животных, журнал наблюдения за животными не содержал данных о должности и ФИО ответственного лица. Кроме того, в цирке не предусмотрены ветеринарный пункт и карантинная зона для изоляции больных или подозрительных на инфекционные заболевания животных.

По итогам проверки Управление Россельхознадзора привлекло индивидуального предпринимателя, организовавшего работу цирка, к административной ответственности по ч. 1 ст. 8.53 КоАП РФ и назначило штраф.

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