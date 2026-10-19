Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник заявил о трагических последствиях ударов, нанесённых украинскими беспилотниками по гражданским объектам региона. В результате этих атак погибли мирные жители, в том числе сотрудники ритуальной службы.

На автодороге в Первомайске беспилотник ВСУ атаковал автомобиль ритуальной службы, перевозивший тело умершего. В результате удара погибли три человека. Леонид Пасечник выразил глубокие соболезнования семьям погибших.

В Славяносербском муниципальном округе также пострадали мирные жители. На дороге между Лисичанском и Луганском беспилотный летательный аппарат сначала атаковал грузовик, ранив водителя. Затем, на том же участке, был ранен 27-летний мужчина. Оба пострадавших получают медицинскую помощь.

Утром украинские вооружённые формирования атаковали жилые дома в городе Алмазная (Стаханов). Кроме того, в Новоайдарском, Сватовском и Троицком муниципальных округах повреждены транспортные средства и объекты коммунальной и гражданской инфраструктуры. К счастью, пострадавших нет.

Местные власти и профильные службы работают над устранением последствий обстрелов. Следственное управление Следственного комитета России по ЛНР фиксирует данные преступлений для последующего судебного преследования виновных.

Несмотря на активные обстрелы, силы противовоздушной обороны республики и мобильные огневые группы успешно отражают атаки. За сутки над территорией ЛНР было уничтожено около 70 воздушных целей.