Гороскоп на неделю с 19 по 25 октября для всех знаков зодиака

С 19 по 25 октября нас ждёт насыщенная неделя, полная значимых событий. Это время для переосмысления своих действий и обретения новых знакомств. Астрологи советуют некоторым срочно урегулировать конфликты с близкими, другим — тщательно проверять финансовые документы, а третьим — исправить ошибки прошлого.

Главным событием недели станет старт ретроградного Меркурия, который начнется 24 октября. В астрологии этот период традиционно связывают с необходимостью пересмотра прежних дел и возвращения к отложенным идеям. Эксперты советуют в эти дни вернуться к разговорам, в которых осталась недосказанность. Прежде чем вступать в спор или делать поспешные выводы, обязательно уточните, правильно ли вы поняли собеседника.

Финансовые подсказки недели

Чтобы уберечь себя от нецелесообразных трат и неприятных сюрпризов, астрологи подготовили финансовый календарь на ближайшие дни:

21 октября — Близнецам и Водолеям стоит вплотную заняться учетом своих расходов.

— Близнецам и Водолеям стоит вплотную заняться учетом своих расходов. 22 октября — Львам будет полезно перепроверить свои счета, а Скорпионам — тщательно сравнить цены перед совершением крупной покупки.

— Львам будет полезно перепроверить свои счета, а Скорпионам — тщательно сравнить цены перед совершением крупной покупки. 23 октября — Близнецам следует бережнее обращаться с деньгами, а Стрельцам рекомендуется проверить статус ожидаемых денежных поступлений.

Фавориты недели

Звезды выделяют три знака, которым особенно повезет в этот период:

Телец — воспользуйтесь представившейся возможностью выгодно продать ненужную вещь.

— воспользуйтесь представившейся возможностью выгодно продать ненужную вещь. Рак — будьте максимально открыты сюрпризам и искренним знакам внимания со стороны окружающих.

— будьте максимально открыты сюрпризам и искренним знакам внимания со стороны окружающих. Стрелец — проверьте свои прежние вложения, так как в эти дни возможен неожиданный доход или возврат старого долга.

Овен

На этой неделе Овнам рекомендуется вернуться к незавершенным вопросам и внимательно проверить ту работу, которую вы уже считали готовой. Замечания окружающих воспринимайте максимально спокойно, а в домашних делах уделите особое внимание проверке техники.

Совет недели: воспринимайте критику как полезный повод исправить недочеты.

воспринимайте критику как полезный повод исправить недочеты. Благоприятный день: 22 октября.

22 октября. Неблагоприятный день: 21 октября.

21 октября. Подсказки звезд: понедельник посвятите исправлению недочетов, четверг — разбору бумаг, а субботу — проверке домашней техники.

Телец

Тельцам стоит планировать любые поездки с временным запасом и постараться неукоснительно выполнять свои обещания. Присмотритесь к возможности выгодно продать ненужные вещи, приведите в порядок важные документы, а выходные обязательно проведите в кругу семьи.

Совет недели: не пытайтесь вместить абсолютно все дела в один единственный день.

не пытайтесь вместить абсолютно все дела в один единственный день. Благоприятные дни: 21 и 22 октября.

21 и 22 октября. Неблагоприятный день: 19 октября.

19 октября. Подсказки звезд: во вторник выполните данное обещание, в среду продайте ненужную вещь, а в воскресенье устройте семейный ужин.

Близнецы

Близнецам необходимо навести идеальный порядок на своем рабочем месте и начать гораздо внимательнее следить за личными расходами. Не отмахивайтесь от полезных советов, которые будут давать вам знакомые.

Совет недели: выбирайте те решения, которые экономят ваше время и силы.

выбирайте те решения, которые экономят ваше время и силы. Благоприятные дни: 21 и 22 октября.

21 и 22 октября. Неблагоприятный день: 23 октября.

23 октября. Подсказки звезд: в понедельник займитесь наведением порядка, в среду запишите все свои расходы, а в пятницу постарайтесь беречь деньги.

Рак

Ракам следует уделить максимум внимания домашним делам и подумать о том, как сделать свою повседневную обстановку более удобной. Избегайте ненужных дискуссий и с благодарностью принимайте знаки внимания от близких.

Совет недели: не тратьте precious силы на споры ради самих споров.

не тратьте precious силы на споры ради самих споров. Благоприятные дни: 22 и 23 октября.

22 и 23 октября. Неблагоприятные дни: 20 и 21 октября.

20 и 21 октября. Подсказки звезд: во вторник избегайте споров, в четверг обновите программы на устройствах, а в субботу займитесь перестановкой мебели.

Лев

Львам нужно сосредоточиться на обязательных задачах и при необходимости скорректировать свое расписание. Обязательно согласуйте сроки с коллегами, проверьте свои счета и обязательно оставьте время для полноценного отдыха.

Совет недели: решайте любые разногласия до того, как они перерастут в полноценный конфликт.

решайте любые разногласия до того, как они перерастут в полноценный конфликт. Благоприятные дни: 22 и 25 октября.

22 и 25 октября. Неблагоприятный день: 23 октября.

23 октября. Подсказки звезд: в понедельник выполните обязательные задачи, в четверг проверьте счета, а в субботу устройте прогулку в парке.

Дева

Девам рекомендуется проверять все новые идеи на практике. Разберите завалы в документах и переключитесь на домашние занятия, например, освободите шкафы от лишнего хлама.

Совет недели: сначала выясняйте все условия, и только потом давайте свое согласие.

сначала выясняйте все условия, и только потом давайте свое согласие. Благоприятные дни: 20 и 21 октября.

20 и 21 октября. Неблагоприятный день: 23 октября.

23 октября. Подсказки звезд: во вторник разберите документы, в четверг оцените условия возможной подработки, а в субботу попробуйте приготовить новый рецепт.

Весы

Весам стоит пересмотреть те договоренности, которые перестали вас устраивать. Также будьте осторожнее и не спешите делиться своими личными планами с малознакомыми людьми.

Совет недели: прямо и честно говорите о том, что именно вы хотите изменить.

прямо и честно говорите о том, что именно вы хотите изменить. Благоприятные дни: 22 и 25 октября.

22 и 25 октября. Неблагоприятный день: 23 октября.

23 октября. Подсказки звезд: в понедельник пересмотрите договоренности, в четверг займитесь ремонтом одежды, а в пятницу не раскрывайте свои планы окружающим.

Скорпион

Скорпионам необходимо внимательно сравнивать цены, прежде чем планировать какую-либо крупную покупку. Также сделайте первый шаг к примирению с человеком, которого вам сейчас так не хватает.

Совет недели: не позволяйте давней обиде мешать вам общаться с близкими.

не позволяйте давней обиде мешать вам общаться с близкими. Благоприятные дни: 21 и 22 октября.

21 и 22 октября. Неблагоприятный день: 23 октября.

23 октября. Подсказки звезд: в понедельник проверьте важные документы, в среду предложите кому-то помириться, а в четверг сравните цены в магазинах.

Стрелец

Стрельцам стоит позволить себе немного уединения, чтобы спокойно разобраться с накопившимися вопросами. Но при этом обязательно оставьте место в своем расписании для неожиданных гостей.

Совет недели: планируйте свой отдых так же тщательно и внимательно, как рабочую деятельность.

планируйте свой отдых так же тщательно и внимательно, как рабочую деятельность. Благоприятные дни: 20 и 23 октября.

20 и 23 октября. Неблагоприятные дни: в этой неделе для вас нет.

в этой неделе для вас нет. Подсказки звезд: во вторник разберите кладовую, в четверг подготовьтесь к приему гостей, а в воскресенье запланируйте полноценный отдых.

Козерог

Козерогам нужно быть готовыми к пересмотру своих планов, но при этом не отвлекаться от текущих обязанностей. Постарайтесь уладить отложенные вопросы и заранее согласуйте свой досуг с друзьями.

Совет недели: помогайте окружающим по силам, не забывая при этом о собственных делах.

помогайте окружающим по силам, не забывая при этом о собственных делах. Благоприятный день: 22 октября.

22 октября. Неблагоприятный день: 23 октября.

23 октября. Подсказки звезд: во вторник завершите текущие дела, в четверг уладьте все формальности, а в пятницу согласуйте совместные планы с друзьями.

Водолей

Водолеям необходимо четко обозначить допустимую для себя рабочую нагрузку и не соглашаться на каждую дополнительную просьбу коллег или друзей. Также стоит пересмотреть свой список покупок.

Совет недели: берегите свое время для того, что действительно важно лично вам.

берегите свое время для того, что действительно важно лично вам. Благоприятные дни: 21 и 22 октября.

21 и 22 октября. Неблагоприятные дни: в этой неделе для вас нет.

в этой неделе для вас нет. Подсказки звезд: в понедельник ограничьте рабочую нагрузку, в среду запланируйте необходимые покупки, а в пятницу позвоните родственникам.

Рыбы

Рыбам рекомендуется попробовать иначе взглянуть на существующие разногласия. Сосредоточьтесь на завершении уже начатых дел, а для отдыха выберите поездку по уже знакомым и любимым местам.

Совет недели: задавайте вопросы вместо того, чтобы делать поспешные выводы.

задавайте вопросы вместо того, чтобы делать поспешные выводы. Благоприятный день: 22 октября.

22 октября. Неблагоприятный день: 23 октября.

23 октября. Подсказки звезд: во вторник уточните все детали, в четверг смените обстановку, а в пятницу постарайтесь завершить начатое.

По материалам 7дней.ru