Рецидивиста задержали на остановке сразу после кражи телефона за 40 тысяч в Рязани

Сотрудники Росгвардии по Рязанской области успешно провели операцию по задержанию злоумышленника, который проник в чужую квартиру и похитил телефон. Благодаря их оперативным действиям, украденные вещи были возвращены владельцу в кратчайшие сроки.

Дежурный ОМВД России по Советскому району Рязани сообщил о предполагаемой краже из квартиры на улице Чапаева, и наряд Росгвардии отправился на место происшествия. По прибытии старший наряда подтвердил факт преступления: злоумышленник проник в квартиру и похитил сотовый телефон стоимостью около 40 тысяч рублей.

Росгвардейцы получили фотографию подозреваемого с камер наблюдения. Ориентировка была передана всем патрульным нарядам. Вскоре на улице Ленина сотрудники Росгвардии заметили мужчину, который соответствовал описанию подозреваемого.

Злоумышленник был задержан. Им оказался 38-летний житель РФ, ранее судимый по статье 158 Уголовного кодекса РФ (кража). Для дальнейшего расследования и разбирательства его передали сотрудникам регионального УМВД.