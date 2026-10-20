Рязанская пара поженилась после яркого предложения руки и сердца на ВДНХ

Глава Рязанского управления ЗАГСа Елена Сорокина поделилась историей регистрации брака пары, которая познакомилась в интернете.

Главными героями этой истории стали Иван и Валерия. Их первое общение началось в интернете, и именно Иван проявил инициативу, отправив Валерии первое сообщение. Через месяц после виртуального знакомства молодой человек предложил встретиться в реальной жизни, и с тех пор всегда брал на себя инициативу в отношениях.

Иван часто приезжает к Валерии без предупреждения, и она, независимо от того, где находится, всегда готова встретиться с ним. Когда Иван решил сделать предложение, он тщательно продумал все детали: договорился с официантами ресторана на ВДНХ о проведении специального сюрприза. По его команде сотрудники ресторана должны были вынести кольцо и любимые цветы Валерии — белые хризантемы.

Но судьба внесла свои коррективы. Когда прозвучала команда «Кольцо и цветы!», Валерия опередила Ивана, ответив радостным «Да!».

Елена Сорокина поздравила молодоженов, отметив их красоту, и пожелала им счастливого будущего: «Пусть путь взросления, обучения основам семейной жизни — взаимоуважению, готовности к компромиссам, умению слушать и слышать — наши молодожены пройдут легко и достойно. Ведь у них есть главное — любовь!»