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Происшествия

Выезд на встречную полосу стал причиной гибели Владимира Хоминца — РЕН ТВ

Анастасия Мериакри
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ДТП с участием рязанского чиновника произошло 20 октября на территории Рязанской области. В дорожно-транспортном происшествии погиб заместитель министра здравоохранения региона Владимир Хоминец.

По данным Госавтоинспекции, ДТП произошло на 552-м километре автодороги Р-132 «Золотое кольцо». По уточненной информации, участок находится в районе села Плахино Захаровского округа.

Столкнулись легковой автомобиль и грузовой транспорт с полуприцепом. В результате аварии водитель легковой машины скончался на месте происшествия до прибытия медиков. Водитель грузового автомобиля получил травмы и был госпитализирован в медицинское учреждение.

По информации РЕН ТВ, за рулем легкового Audi Q7 находился именно Владимир Хоминец. По предварительной версии, его автомобиль по неизвестной причине выехал на встречную полосу движения, где произошло столкновение с фурой марки Sitrak.

После удара обе машины загорелись и полностью сгорели. Изданию также стало известно, что 35-летнему водителю грузовика удалось выжить. С переломами он был доставлен в областную клиническую больницу.

Версия о выезде на встречную полосу, марки машин и обстоятельствах возгорания пока является предварительной и не подтверждена официальным релизом Госавтоинспекции.

На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции УМВД России по Рязанской области и следственно-оперативная группа. В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и точных причин произошедшего.

Владимир Хоминец работал в региональном министерстве здравоохранения с 2017 года. Коллеги знали его как ответственного руководителя, участвовавшего в решении ключевых задач отрасли, от которых зависело здоровье и благополучие жителей области.

Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибшего.

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