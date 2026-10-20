Президент США Дональд Трамп в ходе общения с прессой высказал свою оценку текущей ситуации на линии соприкосновения, отметив значительный ресурсный потенциал Российской Федерации и непрерывное продвижение ее вооруженных сил, сообщает Life.ru. Американский лидер также обратился к руководителю киевского режима Владимиру Зеленскому с призывом пойти на мировое соглашение.

Глава Белого дома охарактеризовал Российскую Федерацию как «гигантскую машину», ресурсы которой он считает практически неисчерпаемыми. По мнению Трампа, именно этот фактор позволяет российским войскам планомерно расширять территорию, переходящую под контроль РФ. Американский лидер подчеркнул, что зона российского контроля увеличивается с каждой неделей, а подразделения не останавливают свое движение.

«Россия — это большая машина. Она просто продолжает двигаться вперед, вот что она делает», — заявил глава Белого дома.

Трамп выразил уверенность в том, что Москва заинтересована в завершении конфликта. На этом фоне он адресовал прямой призыв Владимиру Зеленскому, заявив, что киевское руководство должно придерживаться аналогичной позиции и заключить соглашение об урегулировании.

Оценивая масштабы изменений на фронте, американский лидер констатировал: «Они взяли очень большой участок территории. Они продвигаются вперед. Они продолжают продвигаться вперед».