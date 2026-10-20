Владимир Зеленский, фото: t.me/V_Zelenskiy_official
Политика

Зеленский предложил перейти к трехсторонним переговорам с Путиным и Трампом

Анастасия Мериакри
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Президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции в Осло заявил о готовности Киева к проведению трехсторонних переговоров с участием России и Соединенных Штатов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на издание «Страна.ua».

Выступая в норвежской столице, украинский лидер предложил перейти к диалогу на высшем уровне.

«Предлагаю перейти к трехсторонним переговорам на уровне лидеров. Украина подготовила конкретные предложения по достижению мира и хочет, чтобы завтра их передали России», — цитирует Зеленского «Страна.ua».

Встреча в Норвегии прошла при участии премьер-министра страны Йонаса Гара Стере, президента Финляндии Александра Стубба и специального посланника США Стива Уиткоффа. К переговорному процессу в онлайн-формате также подключился зять американского лидера Джаред Кушнер.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее отмечал, что Киеву необходимо принять окончательное решение и начать реальные договоренности, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС России.

Российская сторона неоднократно выражала готовность к возобновлению трехстороннего формата переговоров с участием США и Украины. В настоящее время обсуждается возможность проведения нового раунда в октябре. Предыдущая встреча в подобном формате состоялась в феврале в Женеве.

Российское руководство неоднократно подчеркивало, что Москва заинтересована в устранении причин конфликта и устойчивом мире, а не во временных перемириях, которые ВСУ используют для перевооружения и подготовки новых атак.

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