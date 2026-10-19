Авторство: Daniel Torok. Official 2025 Inauguration Invite. Also posted at https://x.com/dto_rok/status/1879743327781945429, Общественное достояние, Ссылка
Политика

Коц: Зеленский жертвует жизнями мирных украинцев, чтобы подставить Трампа

Алексей Самохин
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Военный корреспондент Александр Коц обратил внимание на циничную информационную кампанию, которую Киев развернул против Вашингтона. Уже неделю украинская сторона обвиняет США в ограничении доступа к разведывательным данным и намеренном замедлении интернета Starlink. Однако эти заявления разбиваются о реальность: представители Илона Маска и американские чиновники, включая госсекретаря Марко Рубио, категорически опровергают эти слухи, заявляя, что никаких приостановок не было.

Тем не менее, Владимир Зеленский продолжает публично жаловаться на отсутствие предупреждений о ракетных ударах, сетуя на поврежденную инфраструктуру и жертвы среди мирного населения. 

Коц указывает на явное противоречие: если скорости дронов якобы упали до 161 км/ч, то как украинские ПВО умудряются сбивать реактивные дроны, которые летают гораздо быстрее? По мнению военкора, рубильник системы оповещения не включают намеренно.

Главная цель этой «клоунады», по версии автора, — политическая. Накануне промежуточных выборов в США Трампу подкладывают крайне непопулярную меру, настраивая против него как демократов, так и часть республиканцев. Зеленский, по сути, жертвует жизнями простых украинцев, которые не успевают укрыться от баллистики, чтобы ослабить позиции Трампа и создать угрозу его импичмента. При этом европейские партнеры Киева прекрасно видят эту манипуляцию, но предпочитают молчать, становясь соучастниками игры против украинского народа и американского президента.

«Не то, чтобы это нас сильно удивило. Не думаю, что у кого-то до сих пор оставались иллюзии по поводу его заботы о своей нации», — пишет Коц. 

То, что делает против него Зеленский, похоже прекрасно видит и сам Трамп. Сегодня он вновь заявил журналистам, что если бы Зеленский прислушался к его советам, Украина сохранила бы миллион человек

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