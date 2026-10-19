Военный эксперт предложил жёсткий ответ НАТО на атаки дронов

Военный эксперт, историк сил ПВО Юрий Кнутов допустил, что Россия может сбивать украинские беспилотники над территорией стран Прибалтики и Румынии. По его мнению, такой шаг способен стать ответом на действия государств НАТО, которые всё активнее вмешиваются в конфликт на стороне Украины.

В беседе с «МК» Кнутов прокомментировал недавние удары по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, а также рассказал о возможных мерах российской армии.

Кнутов допустил ответ на действия стран НАТО

Эксперт напомнил о случаях, когда украинские беспилотники пролетали через Прибалтику в направлении Ленинградской области. По его словам, подобные маршруты могут использоваться и сейчас. Кнутов связал возможное возвращение к этой практике с ограничениями спутникового интернета на Украине. При этом он подчеркнул, что российским военным необходимо отслеживать подобные угрозы.

Отдельно эксперт обратил внимание на сообщения о перехвате российских беспилотников «Герань» румынскими истребителями F-16 над Чёрным морем. По его оценке, этот эпизод свидетельствует о прямом вмешательстве НАТО в конфликт на стороне Киева.

«Если подобные действия будут продолжаться, мы должны реагировать», — заявил Кнутов.

В качестве одного из возможных вариантов ответа он назвал уничтожение украинских беспилотников российскими истребителями непосредственно над территорией Прибалтики и Румынии. Эксперт подчеркнул, что у России есть необходимые для этого возможности.

Кнутов охарактеризовал такой шаг как ответную эскалацию на действия этих государств.

Россия усиливает удары по западной Украине

Российская армия уделяет всё больше внимания военным объектам на западе Украины. Кнутов обратил внимание на увеличение числа ударов по этому направлению. Он сообщил об атаках на переходы между Польшей и западными областями Украины. По словам эксперта, один из таких переходов оказался заблокирован.

Кнутов рассказал и об ударах, нанесённых в ночь на 19 октября. Среди целей он назвал один из ключевых центров обработки данных, предприятия компании «Файер Пойнт» и химическое предприятие, которое выпускает малозаметные корпуса из углепластика для беспилотников.

При этом эксперт указал, что украинская сторона продолжает наращивать интенсивность атак. Временное снижение числа ударов по российским регионам сменяется мощными комбинированными налётами. По мнению Кнутова, это говорит о том, что производство беспилотников для атак на российскую территорию не сократилось до желаемого уровня.

Эксперт считает одной из главных задач максимальную изоляцию Украины от внешних поставок военного назначения. Он призвал перекрыть маршруты, по которым Киев получает вооружение из европейских стран.

Кнутов призвал усилить удары по энергетике Украины

Отдельно эксперт остановился на финансовых проблемах украинских властей и перспективах дальнейшей военной помощи со стороны Запада.

В Брюсселе обсуждали потребность Украины в дополнительных 70 млрд евро для продолжения боевых действий. Выделение этой суммы пока остаётся под вопросом. При этом Евросоюз уже предоставил Украине кредиты на 90 млрд евро. Теперь Киеву требуется ещё 70 млрд.

Одновременно западные государства продолжают поставлять вооружение. Кнутов упомянул намерение Великобритании передать Украине пять тысяч ракет LMM, а также ожидаемые поставки французских ракет Aster 30.

В такой ситуации эксперт считает необходимым усилить удары по энергетическим объектам Украины. Он объяснил свою позицию тем, что перебои с электричеством могут остановить предприятия, выпускающие беспилотники и ракеты.

«Энергетика, на мой взгляд, должна быть приоритетной целью», — заявил Кнутов.