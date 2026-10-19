Дональд Трамп, фото: www.whitehouse.gov
Политика

Трамп: если бы Зеленский прислушался, Украина сохранила бы миллион человек

Алексей Самохин
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Президент США Дональд Трамп выступил с жесткой критикой в адрес Владимира Зеленского, заявив, что Украине, возможно, стоит доверить мирные переговоры другому человеку. 

В беседе с журналистами в Белом доме американский лидер подчеркнул: если бы Киев прислушался к его предложениям раньше, войну удалось бы остановить, а Украина сохранила бы миллион человек. 

Отвечая на вопрос о словах Зеленского, будто Трамп находится «не на той стороне истории», президент США назвал такие заявления некомпетентными, добавив, что украинский лидер упустил шанс заключить гораздо более выгодную сделку по урегулированию.

«Зеленский не знает, о чем говорит. Зеленский — это человек, которому следовало уже давно урегулировать эту войну», — заявил Трамп. 

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