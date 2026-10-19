Свет на части улиц Рязани восстановят в ближайший час после масштабной аварии

АО «РГРЭС» сообщило о ходе работ по восстановлению электроэнергии после масштабного отключения, произошедшего вечером 19 октября. Технологическое повреждение на кабельной линии вызвало серьезные сложности в работе сетей.

Для оперативного восстановления электроснабжения были привлечены дополнительные технические средства и ремонтные бригады. Специалисты работают над устранением повреждения, стремясь как можно скорее вернуть электричество в дома горожан.

Согласно информации от компании, в течение ближайшего часа электроснабжение будет восстановлено для жителей следующих улиц: Дачная, Дачный 2-й пер., Заречная, Луговая, Луковская, Северная, Бронная, Октябрьская, Ф. Энгельса, Культуры, Молодежная, Индустриальный 1-й пер.

На остальных улицах, где также произошло отключение (включая К. Маркса, Магистральную, Прижелезнодорожную, Медицинскую, Новикова-Прибоя, Пирогова, Космонавтов, Станкозаводскую, Молодцова, Дачный 1-й и Интернациональный 1-й переулки), продолжаются ремонтные работы до полного восстановления электроснабжения.

Представители РГРЭС выразили жителям свои извинения за причиненные неудобства и поблагодарили за понимание и терпение. По вопросам, связанным с электроснабжением, можно обращаться в диспетчерскую службу по телефону 55-01-12.