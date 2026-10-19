Image by teksomolika on Freepik
Общество

Свет на части улиц Рязани восстановят в ближайший час после масштабной аварии

Анастасия Мериакри
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

АО «РГРЭС» сообщило о ходе работ по восстановлению электроэнергии после масштабного отключения, произошедшего вечером 19 октября. Технологическое повреждение на кабельной линии вызвало серьезные сложности в работе сетей.

Для оперативного восстановления электроснабжения были привлечены дополнительные технические средства и ремонтные бригады. Специалисты работают над устранением повреждения, стремясь как можно скорее вернуть электричество в дома горожан.

Согласно информации от компании, в течение ближайшего часа электроснабжение будет восстановлено для жителей следующих улиц: Дачная, Дачный 2-й пер., Заречная, Луговая, Луковская, Северная, Бронная, Октябрьская, Ф. Энгельса, Культуры, Молодежная, Индустриальный 1-й пер.

На остальных улицах, где также произошло отключение (включая К. Маркса, Магистральную, Прижелезнодорожную, Медицинскую, Новикова-Прибоя, Пирогова, Космонавтов, Станкозаводскую, Молодцова, Дачный 1-й и Интернациональный 1-й переулки), продолжаются ремонтные работы до полного восстановления электроснабжения.

Представители РГРЭС выразили жителям свои извинения за причиненные неудобства и поблагодарили за понимание и терпение. По вопросам, связанным с электроснабжением, можно обращаться в диспетчерскую службу по телефону 55-01-12.

Подпишитесь на наш канал в Дзен: https://dzen.ru/7info.ru — чтобы не остаться без информации при отключении интернета. Он доступен в белых списках!

У нас есть новостной канал в MAX. Рассказываем о главных событиях этого дня. Подписывайтесь: https://max.ru/ryazan7info

Предыдущая статья
Жёлтый уровень погодной опасности объявлен в Рязанской области
Следующая статья
Трамп: если бы Зеленский прислушался, Украина сохранила бы миллион человек
Реклама: АНО НЦ «Россия», ИНН: 6200020950, erid: 2VtzqvTVSdTspot_img

Популярные материалы

Политика

Песков высказался об ответе России на удары по Санкт-Петербургу

Дмитрий Песков заявил, что Москва уже отвечает на действия Киева, а отдельного симметричного ответа ждать не нужно. Пресс-секретарь президента объяснил, каких результатов российская сторона добивается этими ударами.
Политика

Вассерман объяснил, почему Россия сдерживается и не бьёт во всю силу в ответ на атаки БПЛА

Атаки беспилотников ставят перед Россией непростой вопрос об ответных действиях. Анатолий Вассерман считает, что демонстративная сдержанность связана не только с военной обстановкой, но и с отношением других государств.
Новости кино и ТВ

Названа причина смерти журналиста и телеведущего Михаила Пономарева

С 1991 по 1999 год он работал на телеканале РТР, войдя в историю как один из самых первых ведущих информационной программы «Вести».
Новости России

Коц рассказал, как БПЛА ВСУ долетели до Петербурга

По мнению военкора, для пролёта беспилотников через территорию соседних государств не обязательно официально открывать им небо. Достаточно не предпринимать мер, которые могли бы помешать их движению.
Новости России

Атака БПЛА на Петербург и Ленобласть: что известно

Над Ленинградской областью сбили 126 беспилотников, а в Санкт-Петербурге и нескольких районах региона зафиксировали последствия атаки. Загорелся Петербургский нефтяной терминал, обломки повредили жилые дома и автомобили. Аэропорт Пулково временно ограничил полеты, жертв нет.
Темы
Новости России

10 человек спасли при пожаре в центре Москвы

Пожар сопровождался сильным задымлением, которое быстро охватило подъезд. Жители дома жаловались на затрудненное дыхание из-за дыма.
Политика

Трампу поступают угрозы из-за налаживания отношений с Россией

Однако влиятельные республиканцы, которые традиционно поддерживают Украину, выразили сильное недовольство последними внешнеполитическими решениями Трампа.
Общество

Студия подкастов начала работу в школе № 3 в Рязани

Борис Ясинский провел анализ первых результатов грантовых проектов, реализованных летом этого года тремя школами города в рамках конкурса родительских инициатив.
Политика

Киев останется без людей до Нового года из-за кризиса в сфере ЖКХ

Коммунальный кризис в Киеве продолжает обостряться. Проблемы с электричеством, теплом и водоснабжением усугубляются, а в магазинах наблюдается дефицит товаров.
Новости России

Грибник подорвался на мине под Брянском

Трагедия случилась в лесополосе недалеко от села Стайки Навлинского района. 64-летний грибник наткнулся на неизвестное взрывное устройство.
Общество

Десятки улиц Рязани остались без электричества вечером 19 октября

В 19:21 в городской электросети возникло серьезное технологическое нарушение, из-за которого без света остались жители нескольких районов.
Происшествия

Пешеход пострадала под колесами Volkswagen Golf в Рязани

Днем 19 октября девушка переходила дорогу по пешеходному переходу, когда в нее въехал автомобиль Volkswagen Golf.
Новости кино и ТВ

Премьера нового сезона детектива «Художник» с Виктором Добронравовым и Мариной Александровой состоится 26 октября

Действие сериала разворачивается летом 1946 года, когда последствия войны еще не были полностью преодолены, а между СССР и США начинается напряженное противостояние в области создания ядерного оружия.
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье