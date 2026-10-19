Десятки улиц Рязани остались без электричества вечером 19 октября

Вечером 19 октября в Рязани произошло массовое отключение электричества. О происшествии сообщило АО «РГРЭС».

В 19:21 в городской электросети возникло серьезное технологическое нарушение, из-за которого без света остались жители нескольких районов. На место аварии выехали ремонтные бригады. Специалисты сейчас работают над выявлением и устранением поврежденного участка, чтобы как можно скорее восстановить электроснабжение.

В зоне отключения оказались жители следующих улиц: Дачная, Дачный 1-й пер., Дачный 2-й пер., Заречная, Луговая, Луковская, Северная, Бронная, Октябрьская, Ф.Энгельса, К.Маркса, Магистральная, Прижелезнодорожная, Медицинская, Новикова-Прибоя, Пирогова, Космонавтов, Станкозаводская, Интернациональный 1-й пер., Молодцова, Культуры, Молодежная.

В РГРЭС сообщили, что ремонтные работы будут продолжаться не менее трех часов и носят сложный характер.

Если у жителей возникли вопросы о сроках восстановления электроснабжения, они могут обратиться в диспетчерскую службу по телефону 55-01-12.