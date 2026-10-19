Изображение от fabrikasimf на Freepik
Политика

Трампу поступают угрозы из-за налаживания отношений с Россией

Анастасия Мериакри
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

В Палате представителей США усиливается внутреннее политическое давление на Дональда Трампа. Как сообщает «Газета.ru» со ссылкой на издание The Hill, все больше конгрессменов от Республиканской партии настаивают на ужесточении санкционной политики в отношении России, используя оборонный бюджет страны в качестве инструмента влияния.

Журналисты сообщают, что Белый дом активно обсуждает с Конгрессом выделение как минимум 350 миллиардов долларов на новые военные расходы. Однако влиятельные республиканцы, которые традиционно поддерживают Украину, выразили сильное недовольство последними внешнеполитическими решениями Трампа. Они предупредили, что могут заблокировать дополнительное финансирование Пентагона, если их требования не будут удовлетворены.

«Ряд союзников Украины по Республиканской партии возмущены последними внешнеполитическими шагами Трампа», — говорится в материале.

Основным камнем преткновения стала договоренность, достигнутая в телефонном разговоре Дональда Трампа и президента России Владимира Путина 9 октября. Согласно этому соглашению, Россия планирует поставить в США более 300 тысяч тонн дизельного топлива в ближайшее время. В ноябре также ожидается экспорт 500 тысяч тонн российского сырья на мировые рынки, с последующим увеличением объемов поставок до 1 миллиона тонн.

Эта инициатива вызвала немедленную реакцию в американском Конгрессе. На этой неделе группа конгрессменов внесла законопроект, направленный на полную блокировку этой «дизельной сделки». Документ предлагает запретить инвестиции в российский энергосектор, аннулировать генеральные лицензии минфина США и запретить выдачу новых разрешений.

Подпишитесь на наш канал в Дзен: https://dzen.ru/7info.ru — чтобы не остаться без информации при отключении интернета. Он доступен в белых списках!

У нас есть новостной канал в MAX. Рассказываем о главных событиях этого дня. Подписывайтесь: https://max.ru/ryazan7info

Предыдущая статья
Студия подкастов начала работу в школе № 3 в Рязани
Реклама: АНО НЦ «Россия», ИНН: 6200020950, erid: 2VtzqvTVSdTspot_img

Популярные материалы

Политика

Песков высказался об ответе России на удары по Санкт-Петербургу

Дмитрий Песков заявил, что Москва уже отвечает на действия Киева, а отдельного симметричного ответа ждать не нужно. Пресс-секретарь президента объяснил, каких результатов российская сторона добивается этими ударами.
Политика

Вассерман объяснил, почему Россия сдерживается и не бьёт во всю силу в ответ на атаки БПЛА

Атаки беспилотников ставят перед Россией непростой вопрос об ответных действиях. Анатолий Вассерман считает, что демонстративная сдержанность связана не только с военной обстановкой, но и с отношением других государств.
Новости кино и ТВ

Названа причина смерти журналиста и телеведущего Михаила Пономарева

С 1991 по 1999 год он работал на телеканале РТР, войдя в историю как один из самых первых ведущих информационной программы «Вести».
Новости России

Коц рассказал, как БПЛА ВСУ долетели до Петербурга

По мнению военкора, для пролёта беспилотников через территорию соседних государств не обязательно официально открывать им небо. Достаточно не предпринимать мер, которые могли бы помешать их движению.
Новости России

Атака БПЛА на Петербург и Ленобласть: что известно

Над Ленинградской областью сбили 126 беспилотников, а в Санкт-Петербурге и нескольких районах региона зафиксировали последствия атаки. Загорелся Петербургский нефтяной терминал, обломки повредили жилые дома и автомобили. Аэропорт Пулково временно ограничил полеты, жертв нет.
Темы
Общество

Студия подкастов начала работу в школе № 3 в Рязани

Борис Ясинский провел анализ первых результатов грантовых проектов, реализованных летом этого года тремя школами города в рамках конкурса родительских инициатив.
Политика

Киев останется без людей до Нового года из-за кризиса в сфере ЖКХ

Коммунальный кризис в Киеве продолжает обостряться. Проблемы с электричеством, теплом и водоснабжением усугубляются, а в магазинах наблюдается дефицит товаров.
Новости России

Грибник подорвался на мине под Брянском

Трагедия случилась в лесополосе недалеко от села Стайки Навлинского района. 64-летний грибник наткнулся на неизвестное взрывное устройство.
Общество

Десятки улиц Рязани остались без электричества вечером 19 октября

В 19:21 в городской электросети возникло серьезное технологическое нарушение, из-за которого без света остались жители нескольких районов.
Происшествия

Пешеход пострадала под колесами Volkswagen Golf в Рязани

Днем 19 октября девушка переходила дорогу по пешеходному переходу, когда в нее въехал автомобиль Volkswagen Golf.
Новости кино и ТВ

Премьера нового сезона детектива «Художник» с Виктором Добронравовым и Мариной Александровой состоится 26 октября

Действие сериала разворачивается летом 1946 года, когда последствия войны еще не были полностью преодолены, а между СССР и США начинается напряженное противостояние в области создания ядерного оружия.
Общество

Невеста-ветеринар из Рязани не стала ждать предложения и повела жениха-тезку за кольцом

Героями истории стали Александр Александрович и Александра Александровна. Их объединяют не только красивые полные имена, но и удивительное совпадение в датах: молодожены родились в одном месяце и году с разницей всего в 17 дней.
Транспорт и дороги

Солотчинский мост проверят на прочность за 4,19 миллиона рублей

Специалисты проведут полевые обмеры и точные геодезические измерения, а также осуществят как визуальный, так и приборный контроль состояния несущих конструкций.
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье