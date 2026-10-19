Трампу поступают угрозы из-за налаживания отношений с Россией

В Палате представителей США усиливается внутреннее политическое давление на Дональда Трампа. Как сообщает «Газета.ru» со ссылкой на издание The Hill, все больше конгрессменов от Республиканской партии настаивают на ужесточении санкционной политики в отношении России, используя оборонный бюджет страны в качестве инструмента влияния.

Журналисты сообщают, что Белый дом активно обсуждает с Конгрессом выделение как минимум 350 миллиардов долларов на новые военные расходы. Однако влиятельные республиканцы, которые традиционно поддерживают Украину, выразили сильное недовольство последними внешнеполитическими решениями Трампа. Они предупредили, что могут заблокировать дополнительное финансирование Пентагона, если их требования не будут удовлетворены.

«Ряд союзников Украины по Республиканской партии возмущены последними внешнеполитическими шагами Трампа», — говорится в материале.

Основным камнем преткновения стала договоренность, достигнутая в телефонном разговоре Дональда Трампа и президента России Владимира Путина 9 октября. Согласно этому соглашению, Россия планирует поставить в США более 300 тысяч тонн дизельного топлива в ближайшее время. В ноябре также ожидается экспорт 500 тысяч тонн российского сырья на мировые рынки, с последующим увеличением объемов поставок до 1 миллиона тонн.

Эта инициатива вызвала немедленную реакцию в американском Конгрессе. На этой неделе группа конгрессменов внесла законопроект, направленный на полную блокировку этой «дизельной сделки». Документ предлагает запретить инвестиции в российский энергосектор, аннулировать генеральные лицензии минфина США и запретить выдачу новых разрешений.