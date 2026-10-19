Грибник подорвался на мине под Брянском

В Брянской области произошел несчастный случай, связанный с риском, исходящим от взрывоопасных предметов. Губернатор региона Егор Ковальчук в мессенджере «Макс» объявил о госпитализации местного жителя, пострадавшего от тяжелых ранений во время сбора грибов.

Трагедия случилась в лесополосе недалеко от села Стайки Навлинского района. 64-летний грибник наткнулся на взрывное устройство. В результате взрыва он получил многочисленные травмы и был срочно госпитализирован для оказания медицинской помощи.

Губернатор области обратился к населению с предупреждением. Егор Ковальчук подчеркнул, что прогулки в лесу в настоящее время представляют прямую опасность для жизни и могут привести к печальным последствиям.

Глава региона настоятельно рекомендовал жителям воздержаться от посещения лесных массивов, особенно в зонах, близких к местам проведения специальной военной операции, а также там, где действуют официальные запреты на пребывание людей.