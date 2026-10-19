Солотчинский мост проверят на прочность за 4,19 миллиона рублей

На портале государственных закупок появилась информация о начале конкурсных процедур по проверке состояния мостового перехода через реку Ока на автодороге Спас-Клепики — Рязань в Рязани, известном местным жителям как Солотчинский мост.

Начальная цена контракта составляет 4,19 миллиона рублей. Средства на проведение работ выделяются из регионального дорожного фонда. Прием заявок от потенциальных исполнителей продлится до 3 ноября 2026 года. Сам комплекс работ должен быть полностью завершен до 28 декабря 2026 года.

Специалисты проведут полевые обмеры и точные геодезические измерения, а также осуществят как визуальный, так и приборный контроль состояния несущих конструкций. Особое внимание будет уделено определению фактической прочности бетона и глубины заложения фундаментов опор.

Главной целью обследования станет выявление скрытых дефектов и точная оценка фактической грузоподъемности мостового сооружения.

По результатам всех проведенных замеров и анализов исполнитель обязан подготовить пакет итоговой документации. В него войдут подробный технический отчет, обновленный паспорт сооружения, а также детальные рекомендации по дальнейшей безопасной эксплуатации моста и планированию необходимых ремонтных работ.