Премьера нового сезона детектива «Художник» с Виктором Добронравовым и Мариной Александровой состоится 26 октября

26 октября в 21:30 на телеканале «Россия» начнется показ нового сезона остросюжетного детектива «Художник» (16+), режиссером которого выступил Тимур Алпатов. В проекте задействованы такие актеры, как Александр Горбатов, Виктор Добронравов, Марина Александрова, Андрей Мерзликин, Кирилл Зайцев, Сергей Газаров, Олег Фомин, Константин Лавроненко, Соня Присс и Фёдор Лавров.

Действие сериала разворачивается летом 1946 года, когда последствия войны еще не были полностью преодолены, а между СССР и США начинается напряженное противостояние в области создания ядерного оружия. В Москве происходят дерзкие ограбления, которые оказываются прикрытием для срыва советского атомного проекта иностранными агентами.

Следователь Рудаков (Виктор Добронравов) ведет расследование, раскрывая деятельность таинственного «Ювеля» — лидера шпионской сети. С каждым шагом расследования он приходит к тревожному выводу: предатель может находиться среди его ближайшего окружения. Параллельно Люся (Марина Александрова), стремясь начать новую жизнь с мужем-застройщиком, сталкивается с трудностями и вынуждена вернуться к Ливеру (Андрей Мерзликин), погружаясь в преступный мир. Каждый герой стоит перед выбором, который определит не только его судьбу, но и, возможно, будущее страны.

Режиссер Тимур Алпатов подчеркнул, что успех проекта основан на сильном сценарии и талантливом актерском составе. «В продолжении мы снова увидим закрученную, остросюжетную шпионскую историю, которую всегда интересно смотреть. Сюжет разворачивается через два года после событий первого фильма – появится много новых персонажей. Для меня это история мужества и людей, стоящих на защите нашего Отечества. Но всех героев ждет проверка на совесть. Каждый из них столкнется с разными обстоятельствами, каждому придется разобраться с собой и решить, какой выбор сделать на своем пути», — отметил он.

Александр Горбатов, исполнивший роль Сазонова, выразил благодарность продюсерам за возможность продолжить работу над проектом: «Мы знаем, что зрители очень хотели продолжения проекта «Художник». И я благодарен продюсерам за то, что появилась возможность дать этой истории толчок вперед и тем самым удовлетворить желание зрителей. В новом сезоне есть и любовь, и ненависть, и разочарование, и патриотизм, и верность Отчизне, и многое-многое другое. Мы искренне трудились, искали лучшие решения и старались передать традиции отечественного кинематографа».

Кирилл Зайцев, сыгравший старшего лейтенанта Костенко, рассказал о развитии своего персонажа: «В прошлом сезоне самые близкие отношения у моего героя были с немецкой овчаркой Агной, которая, к сожалению, по сюжету погибла. Вообще Костенко много пришлось пережить такого, что подорвало его доверие к людям. Но в этом сезоне он откроется, покажет свой характер с другой стороны, потому что в его жизни появится любовь. Я думаю, зрителям будет интересно. Мы, конечно, все вспоминаем «Место встречи изменить нельзя», и, мне кажется, нашей картиной мы перенимаем эстафетную палочку у тех персонажей, которые были созданы в сериале Станислава Говорухина: показываем защитников нашего спокойствия, борцов с преступностью в послевоенное время. Это своего рода кинопамятник работникам уголовного розыска. И мы, сохраняя образ и отдавая дань уважения всему тому, что было снято, рассказываем новые истории».