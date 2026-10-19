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Новости кино и ТВ

Премьера нового сезона детектива «Художник» с Виктором Добронравовым и Мариной Александровой состоится 26 октября

Анастасия Мериакри
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26 октября в 21:30 на телеканале «Россия» начнется показ нового сезона остросюжетного детектива «Художник» (16+), режиссером которого выступил Тимур Алпатов. В проекте задействованы такие актеры, как Александр Горбатов, Виктор Добронравов, Марина Александрова, Андрей Мерзликин, Кирилл Зайцев, Сергей Газаров, Олег Фомин, Константин Лавроненко, Соня Присс и Фёдор Лавров.

Действие сериала разворачивается летом 1946 года, когда последствия войны еще не были полностью преодолены, а между СССР и США начинается напряженное противостояние в области создания ядерного оружия. В Москве происходят дерзкие ограбления, которые оказываются прикрытием для срыва советского атомного проекта иностранными агентами.

Следователь Рудаков (Виктор Добронравов) ведет расследование, раскрывая деятельность таинственного «Ювеля» — лидера шпионской сети. С каждым шагом расследования он приходит к тревожному выводу: предатель может находиться среди его ближайшего окружения. Параллельно Люся (Марина Александрова), стремясь начать новую жизнь с мужем-застройщиком, сталкивается с трудностями и вынуждена вернуться к Ливеру (Андрей Мерзликин), погружаясь в преступный мир. Каждый герой стоит перед выбором, который определит не только его судьбу, но и, возможно, будущее страны.

Режиссер Тимур Алпатов подчеркнул, что успех проекта основан на сильном сценарии и талантливом актерском составе. «В продолжении мы снова увидим закрученную, остросюжетную шпионскую историю, которую всегда интересно смотреть. Сюжет разворачивается через два года после событий первого фильмапоявится много новых персонажей. Для меня это история мужества и людей, стоящих на защите нашего Отечества. Но всех героев ждет проверка на совесть. Каждый из них столкнется с разными обстоятельствами, каждому придется разобраться с собой и решить, какой выбор сделать на своем пути», — отметил он.

Александр Горбатов, исполнивший роль Сазонова, выразил благодарность продюсерам за возможность продолжить работу над проектом: «Мы знаем, что зрители очень хотели продолжения проекта «Художник». И я благодарен продюсерам за то, что появилась возможность дать этой истории толчок вперед и тем самым удовлетворить желание зрителей. В новом сезоне есть и любовь, и ненависть, и разочарование, и патриотизм, и верность Отчизне, и многое-многое другое. Мы искренне трудились, искали лучшие решения и старались передать традиции отечественного кинематографа».

Кирилл Зайцев, сыгравший старшего лейтенанта Костенко, рассказал о развитии своего персонажа: «В прошлом сезоне самые близкие отношения у моего героя были с немецкой овчаркой Агной, которая, к сожалению, по сюжету погибла. Вообще Костенко много пришлось пережить такого, что подорвало его доверие к людям. Но в этом сезоне он откроется, покажет свой характер с другой стороны, потому что в его жизни появится любовь. Я думаю, зрителям будет интересно. Мы, конечно, все вспоминаем «Место встречи изменить нельзя», и, мне кажется, нашей картиной мы перенимаем эстафетную палочку у тех персонажей, которые были созданы в сериале Станислава Говорухина: показываем защитников нашего спокойствия, борцов с преступностью в послевоенное время. Это своего рода кинопамятник работникам уголовного розыска. И мы, сохраняя образ и отдавая дань уважения всему тому, что было снято, рассказываем новые истории».

Соня Присс, сыгравшая новую сотрудницу московского уголовного розыска Варю, поделилась своими впечатлениями: «Я привыкла к историческим ролям, но это были роли девушек в корсетах, в кринолинах, в платьях. А играть девочку, которая работает в милиции, для меня в новинку. Я первый раз снималась в форме, и мне очень понравилось: сразу появляется выправка, и это намного удобнее корсета. К тому же у нас было очень много подлинных тканей, еще военных лет, и это классно».

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