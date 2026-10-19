Водитель Chevrolet Niva сбил 70-летнюю москвичку в Сараях

В Сараевском округе Рязанской области произошло ДТП с участием пешехода. По информации издательства «Пресса», инцидент произошел утром 19 октября в центре поселка.

Авария произошла в 09:10 на улице Ленина, рядом с аптекой. По предварительным данным, за рулем Chevrolet Niva был 73-летний мужчина из села Белоречье. Водитель не уступил дорогу пешеходу, который шел по правилам и имел приоритет.

В результате столкновения 70-летняя жительница Москвы получила травмы. Медики оказали ей первую помощь, а затем госпитализировали в Кораблинскую районную больницу для дальнейшего лечения.