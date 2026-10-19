Фото с сайта Правительства Рязанской области
Общество

Названы лучшие школьные столовые Рязанской области

Анастасия Мериакри
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Региональное министерство образования подвело итоги областного этапа Всероссийского конкурса «Лучшая школьная столовая», реализованного в рамках задач национального проекта «Молодежь и дети». Масштабное состязание, направленное на совершенствование организации питания детей и популяризацию здорового образа жизни, объединило коллективы 13 школ из различных муниципальных округов Рязанской области.

В рамках конкурса участники представили экспертной комиссии свои авторские школьные меню. Качество приготовления блюд и оригинальность подачи оценивало компетентное жюри, в которое вошли представители Роспотребнадзора, компании «Детское питание», Рязанского многопрофильного колледжа, Ассоциации кулинаров Рязанского края, а также сотрудники регионального министерства образования.

Помимо кулинарного мастерства, участники продемонстрировали свои профессиональные знания в практико-ориентированной игре «Безопасный пищеблок», где необходимо было показать глубокое понимание санитарных норм и правил работы на школьной кухне.

По итогам напряженной борьбы определились сильнейшие коллективы. В номинации «Лучшая школьная столовая городской местности» триумф одержала школа № 76 имени Н.Н. Чумаковой города Рязани. Звание лучшей в номинации «Лучшая школьная столовая сельской местности» завоевала Мурминская средняя школа Рязанского округа.

В специальной номинации «Мастер – вкус» жюри отметило сразу три коллектива: Кадомскую среднюю школу имени С.Я. Батышева, школу-интернат № 26 города Рязани и Шиловскую среднюю школу № 2.

Победители регионального этапа получили право представить Рязанскую область на всероссийском уровне. Финал конкурса пройдет с 26 по 30 октября в городе Краснодаре. Честь региона будут защищать команды рязанской школы № 76 имени Н.Н. Чумаковой и Мурминской школы Рязанского округа.

Программа финала обещает быть насыщенной: участников ждут индивидуальные и командные испытания, тематические круглые столы и выставки продукции. Важнейшей частью заключительного этапа станет VI Всероссийская научно-практическая конференция «Школьная столовая как экосистема здорового питания обучающихся», где специалисты обсудят актуальные вопросы организации качественного питания в учебных заведениях страны.

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