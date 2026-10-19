Невеста-ветеринар из Рязани не стала ждать предложения и повела жениха-тезку за кольцом

В Рязанском управлении ЗАГС поделились по-настоящему кинематографичной историей любви, которая доказывает, что иногда судьба сводит людей самым невероятным образом. Руководитель ведомства Елена Сорокина рассказала о регистрации брака пары, чье знакомство и предложение руки и сердца напоминают сценарий романтической комедии.

Героями истории стали Александр Александрович и Александра Александровна. Их объединяют не только красивые полные имена, но и удивительное совпадение в датах: молодожены родились в одном месяце и году с разницей всего в 17 дней.

Долгое время общие друзья безуспешно пытались познакомить двух Саш, но те упорно отказывались от свиданий. Когда встреча наконец состоялась, молодые люди больше не разлучались.

Александра работает ветеринарным врачом, а ее рабочий день представляет собой микс из спасенных жизней, царапин, уколов и бесконечной любви к животным, требующей стальных нервов. Именно после одной из таких напряженных смен, «заряженная» энергией, она пришла домой. Посмотрев на своего Александра, девушка без лишних прелюдий, с той же уверенностью, с какой ставит диагноз «здоров», заявила: «Всё, мы идём покупать мне «женильное» кольцо».

Это очаровательное слово, в котором смешались усталость, решимость и невероятная уютная нежность, стало ключевым моментом их истории. Александр, прекрасно понимая, что спорить с женщиной, способной в одиночку усмирить ротвейлера, — плохая идея, да и не желая этого, тут же согласился. Сказано — сделано: пара отправилась и купила кольцо вместе.