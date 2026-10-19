Коммунальный кризис в Киеве продолжает обостряться. Проблемы с электричеством, теплом и водоснабжением усугубляются, а в магазинах наблюдается дефицит товаров. Эксперты предсказывают, что это приведёт к дальнейшему оттоку населения из города. Местные власти настоятельно советуют жителям искать жильё в других местах.

Олег Иванников, советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук и подполковник запаса, в интервью aif.ru высказал своё мнение о ситуации в Киеве. По его словам, масштабы миграции значительно больше, чем это представляется.

«Из Киева бегут и бегут достаточно активно. Киевская пропаганда это скрывает, потому что жить в городе становится невыносимо. Киев пустеет, и в ближайшей перспективе к Новому году он превратится в безжизненный бетон, а его хозяевами станут банды мародёров», — отметил эксперт, подчеркнув критическое состояние городской инфраструктуры.

Слова Иванникова совпадают с официальными заявлениями киевской мэрии. Мэр Виталий Кличко неоднократно призывал жителей покинуть столицу из-за коммунального кризиса и угрозы энергетического коллапса.