10 человек спасли при пожаре в центре Москвы

В центре Москвы произошел пожар в известном историческом здании на Новинском бульваре. Канал SHOT сообщает, что возгорание началось в квартире на первом этаже многоквартирного дома, построенного в середине XX века.

Пожар сопровождался сильным задымлением, которое быстро охватило подъезд. Жители дома жаловались на затрудненное дыхание из-за дыма. Сотрудники МЧС прибыли на место происшествия и начали эвакуацию людей с верхних этажей из-за опасности задымления.

В настоящее время возгорание ликвидировано. Спасателям удалось эвакуировать и спасти 10 человек, включая одного ребенка.

Этот дом известен своими выдающимися жильцами. В нем проживал поэт Сергей Михалков, автор текстов гимнов СССР и России. Вместе с ним здесь жили его супруга Наталья Кончаловская, а также их сыновья — известные режиссеры Никита Михалков и Андрей Кончаловский.