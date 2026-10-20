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Общество

Минстрой озвучил план спасения долгостроя на улице Ленинского Комсомола в Рязани

Анастасия Мериакри
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Многострадальный жилой дом на улице Ленинского Комсомола в Рязани уже несколько лет остается незавершенным, несмотря на обещания со стороны властей. Представители регионального министерства строительства рассказали о текущей ситуации и возможных способах решения проблемы.

Обсуждение было вызвано жалобой одного из дольщиков, которая появилась в комментариях к посту губернатора Павла Малкова ВКонтакте. Житель города напомнил, что новоселье в этом доме планировалось еще 6 лет назад, но на данный момент стройплощадка пустует, рабочих нет, а дом так и не введен в эксплуатацию.

В региональном министерстве строительства подтвердили, что ситуация остается на контроле. Ведомство рассмотрело все доступные правовые и финансовые инструменты для того, чтобы застройщик возобновил работы.

Одним из вариантов было возбуждение процедуры банкротства строительной компании и включение объекта в Единый реестр проблемных домов. Однако специалисты министерства пришли к выводу, что это неэффективно. Во-первых, юридические процессы могут занять не менее 3 лет. Во-вторых, проект не представляет интереса для потенциальных инвесторов, которые могли бы взять на себя строительство.

Учитывая эти риски, основной стратегией стало завершение строительства силами текущего застройщика при финансовой поддержке его владельцев. Основным препятствием на этом этапе является нехватка денежных средств.

«С учётом этих обстоятельств сейчас основной вариант решения проблемы — завершение строительства действующим застройщиком при участии его бенефициарных владельцев. На данный момент финансирования недостаточно для завершения работ. Ситуация может измениться после того, как банк-кредитор согласует застройщику сделку по продаже части имущества — этот сценарий в проработке», — отметили в минстрое области.

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