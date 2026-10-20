Трое рязанцев обманули банки на 3,8 миллиона рублей через бонусные программы

Прокуратура Рязанской области утвердила обвинительное заключение по делу о мошенничестве, в котором замешаны три местных жителя. Им предъявлены обвинения по части 3 и 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество), а также по части 5 и 6 статьи 187 УК РФ (использование электронных средств для незаконных финансовых операций).

По данным следствия, с августа 2024 года по октябрь 2025 года подозреваемые разработали и успешно применили сложную схему для незаконного обогащения за счет бонусных программ крупных банков.

Преступники использовали банковские карты, оформленные на подставных людей. Они совершали фиктивные крупные покупки, чтобы начислить максимальный кешбэк. После этого они возвращали товары в магазины, но бонусы оставались на их счетах и затем конвертировались в реальные деньги.

Благодаря систематическому повторению этих действий, кредитные организации понесли финансовые потери в размере более 3,8 миллиона рублей.

Материалы дела переданы в Октябрьский районный суд Рязани для рассмотрения.