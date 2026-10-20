Жителям Соколовки вернули свет спустя 10 часов после отключения

АО «РГРЭС» сообщила о восстановлении электроснабжения в микрорайоне Соколовка после аварии. Работы по устранению неисправности заняли около 10 часов.
Утром 20 октября, в 08:15, произошло технологическое нарушение на электросетях. Без света остались жители по следующим улицам: Гагарина (Соколовка), Железнодорожная (Соколовка), Ленпоселок (Соколовка), Луговая (Соколовка), Механизаторов 1-я, Механизаторов 2-я, Мира (Соколовка), Попова (Соколовка), Садовая (Соколовка), Тепличная (Соколовка), Школьная (Соколовка), Полиграфистов (Соколовка), Ушинского (Соколовка), Ушинского проезд, Запрудная, Лесок станция.
Специалисты РГРЭС работали на месте весь день. К 18:35 электроснабжение было полностью восстановлено.
Представители компании принесли извинения за временные неудобства и призвали жителей с пониманием отнестись к ситуации. Все вопросы, связанные с электроснабжением, можно задать в диспетчерскую службу по телефону 55-01-12.