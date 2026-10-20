В Шацком районе у пьяного водителя конфисковали автомобиль

36-летний житель Шацкого района получил суровое наказание за повторное управление автомобилем в нетрезвом виде. Суд приговорил его к 240 часам обязательных работ и лишил права водить машину на два года. Кроме того, у мужчины конфисковали автомобиль.

Инцидент произошел в марте 2026 года, когда подсудимый, находясь за рулем своего ВАЗ-212140, ехал из села Казачья Слобода в Шацк. По пути его остановили полицейские, обнаружившие, что он пьян.

Ситуация усугубилась тем, что ранее этот человек уже был привлечен к ответственности за отказ пройти медицинское освидетельствование. Это позволило квалифицировать его действия как повторное нарушение по статье 264.1 Уголовного кодекса РФ.

Прокурор настаивал на конфискации автомобиля, и суд удовлетворил это требование. ВАЗ-212140 перешел в собственность государства, став дополнительным наказанием для нарушителя.