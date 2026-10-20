В Рязанской области планируют запретить продажу бензина несовершеннолетним

На официальном сайте правительства Рязанской области представлен проект нового регионального закона, который ограничивает розничную продажу горюче-смазочных материалов лицам, не достигшим 18 лет. Основная цель инициативы — снижение риска детского травматизма и уменьшение числа ДТП с участием несовершеннолетних.

Проект устанавливает прямой запрет на продажу бензина, дизельного топлива, керосина, сжиженного и сжатого газа, а также моторных, трансмиссионных и гидравлических масел, пластичных смазок, тормозных, амортизаторных, охлаждающих и противообледенительных жидкостей лицам младше 18 лет.

Единственное исключение из этого правила касается подростков, достигших 16 лет, при условии, что они имеют водительское удостоверение и право управления транспортным средством. Продавцам предписано проверять возраст покупателя, а при сомнениях — требовать паспорт и, в случае с 16-летними, водительское удостоверение.

За нарушение нового закона предусмотрена административная ответственность с вариативной системой штрафов. Для физических лиц штрафы составят от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц — от 10 до 15 тысяч рублей, а для юридических лиц — от 30 до 50 тысяч рублей.

Общественное обсуждение законопроекта запланировано на период с 19 по 21 октября 2026 года. После сбора экспертных мнений документ будет доработан и представлен на рассмотрение в региональный парламент для окончательного принятия.