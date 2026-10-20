Вдова Кашпировского хочет лишить его сына дорогостоящего дома в США

Смерть советского и российского психотерапевта Анатолия Кашпировского, который ушел из жизни 3 октября в возрасте 87 лет, спровоцировала юридический спор между его наследниками. Канал SHOT сообщил, что конфликт возник между сыном Кашпировского, Сергио Монтаной, и его молодой вдовой, Гулизар Чалбашовой.

Сергио Монтана утверждает, что его отец изначально составил завещание, по которому все имущество должно было перейти к сыну. Однако после смерти Кашпировского Гулизар Чалбашова заявила, что есть другой документ, который отменяет предыдущую волю покойного и делает ее единственной наследницей.

Сын психотерапевта категорически отвергает подлинность и добровольность этого нового завещания, утверждая, что Анатолий Кашпировский находился под сильным психологическим давлением со стороны своей супруги в последние годы жизни.

По данным канала, передача имущества началась еще при жизни Кашпировского. Психотерапевт переоформил двухкомнатную квартиру в Москве на свою молодую жену и передавал ей все свои гонорары.

Ключевым предметом спора стал жилой дом в Калифорнии, стоимость которого оценивается в 340 тысяч долларов (около 29 миллионов рублей). Сергио Монтана настаивает, что эта недвижимость была приобретена совместно через семейную компанию и что из-за бракоразводного процесса дом был временно оформлен на Кашпировского с условием последующего возврата прав.

После церемонии прощания в Москве прах Анатолия Кашпировского был доставлен в Винницу и похоронен рядом с его родителями и дочерью.