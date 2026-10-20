В Рязани 21 октября отключат холодную воду на четырех улицах

Водоканал города Рязани предупредил горожан о плановых ремонтных работах на водопроводных сетях. В связи с этим подача воды будет приостановлена в дневные часы среды, 21 октября.

Отключение начнётся в 10:00 и продлится примерно до 17:00 того же дня. В зону временного отключения попадут дома по следующим адресам:

– ул. Вознесенская, д. 63, д. 64а;

– ул. Газетный переулок, д. 1, д. 2, д. 3;

– ул. Ленина, д. 3, д. 4, д. 8, д. 12, д. 12а, д. 16, д. 16/65, д. 24, д. 26, д. 33, д. 20, д. 22;

– ул. Урицкого, д. 65, д. 65 корп. 1, д. 67, д. 69, д. 60.

На улице Ленина находится детский сад № 59 (дом 12а). Руководство дошкольного учреждения и родители должны учесть это при планировании дня.