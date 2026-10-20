Скончался актер Владислав Толдыков

Актер Владислав Толдыков умер в возрасте 65 лет, сообщает aif.ru. Информацию о кончине артиста подтвердил режиссер Юрий Быков.

Юрий Быков, в чьем фильме «Жить» Толдыков исполнил главную роль, поделился прощальным посланием. Режиссер назвал актера человеком невероятного обаяния и доброты, а также отличным мужем и отцом.

«Ушёл Влад Толдыков. Артист, муж, отец невероятного обаяния и доброты. Влад, ты был моей первой большой удачей. И человеческой, и творческой. Ты дал мне поверить в себя. Спасибо тебе. Теперь я знаю, что такое терять близких. Больно…», — написал Быков, выразив глубокую скорбь по поводу случившегося.

Всесоюзная слава пришла к Владиславу Толдыкову в 1985 году после блестящего исполнения главной роли в фильме «После дождичка в четверг». Спустя десятилетия он ярко заявил о себе в современном кинематографе, сыграв главную роль в драме Юрия Быкова «Жить», премьера которой состоялась в 2012 году.

Зрители также хорошо знают артиста по его работам в проектах, среди которых сериалы «Дальнобойщики», «Метод» и «Пасечник».